Toulouse Haute-Garonne En avant-première sera présentée une des dernières acquisitions du musée Georges-Labit : une armure de samouraï dite “kinpaku iroido adoshi Nimaïdo gusaku”. Époque fin Momoyama, début Édo (fin XVIème – début XVIIème siècle). Plusieurs animations autour de cette armure seront programmées tout au long de la nuit ! Dans le cadre de la 18ème édition de la nuit européenne des musées.

À l’occasion de cet évènement national, le musée Goerges-Labit sera ouvert gratuitement pour permettre à tous de (re)découvrir les collections d’arts asiatiques et de l’Egypte antique de la ville de Toulouse ! En avant-première sera présentée une des dernières acquisitions du musée Georges-Labit : une armure de samouraï dite “kinpaku iroido adoshi Nimaïdo gusaku”. Époque fin Momoyama, début Édo (fin XVIème – début XVIIème siècle). Plusieurs animations autour de cette armure seront programmées tout au long de la nuit ! MUSÉE GOERGES-LABIT 17 Rue du Japon Toulouse

