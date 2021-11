Nocturne – La Litanie des Cimes Dijon, 12 janvier 2022, Dijon.

EUR Créée en 2019 par le violoniste Clément Janinet avec Élodie Pasquier (clarinettes) et Bruno Ducret (violoncelle), La Litanie des Cimes confie au jazz de chambre ses paysages imaginaires. Elle s’élève et s’adresse au sommet des arbres, des montagnes et autres monticules de ressources naturelles, mais s’enracine dans une intériorité bouillonnante. Le trio joue sur le dialogue des harmonies, l’improvisation secouée d’une énergie ardente.

