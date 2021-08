Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Nocturne INSOLITE à l’Ariana Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Nocturne INSOLITE à l’Ariana Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, 30 septembre 2021, Genève. Nocturne INSOLITE à l’Ariana

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, le jeudi 30 septembre à 18:00

Venez profiter d’une soirée particulière au Musée Ariana Visites-éclair et visites décalées (gratuites) •18h | Objets oubliés / objets insolites. Parlez-vous Bourdalou ? •18h20 | Visite surprise #1 •18h45 | Objets oubliés / objets insolites. Un biberon pour adulte ? •19h15 | Performance (Les Cuillères) par Alexandre Bordier •19h45 | Objets oubliés / objets insolites. Parlez-vous Bourdalou ? •20h | Visite surprise #2 •20h30 | Objets oubliés / objets insolites. Un biberon pour adulte ? ——————————————————————————– Entrées aux expositions temporaires payantes: billetterie en ligne et sur place. Pause gourmande au Comptoir gourmand en continu

Gratuit, entrée aux expositions temporaires payantes

Performance par l’extravagant Alexandre Bordier, visites-éclair et visites décalées. Tapas et cocktails surprise. Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T18:00:00 2021-09-30T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Adresse Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Ville Genève lieuville Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève