Nocturne insolite à la tour Mangin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Puiseux-en-Retz. Nocturne insolite à la tour Mangin 2021-07-03 19:30:00 – 2021-07-03 22:00:00

Glissez-vous dans la peau d'un soldat de la Grande Guerre à la veille de la contre-offensive du 18 juillet 1918. Admirez la reconstitution d'un bivouac avec l'association Eperon 132. Échangez avec ces passionnés en tenue d'époque et découvrez de manière vivante le quotidien de soldats français. Puis profitez d'une visite commentée au crépuscule, avec Ségolène, pour (re)découvrir la tour d'observation du général Mangin et la forêt de Retz.

Rendez-vous au pied de la tour d’observation du Général Mangin – A partir de 12 ans +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/nocturne-insolite-a-la-tour-mangin Glissez-vous dans la peau d’un soldat de la Grande Guerre à la veille de la contre-offensive du 18 juillet 1918. Admirez la reconstitution d’un bivouac avec l’association Eperon 132. Échangez avec ces passionnés en tenue d’époque et découvrez de manière vivante le quotidien de soldats français. Puis profitez d’une visite commentée au crépuscule, avec Ségolène, pour (re)découvrir la tour d’observation du général Mangin et la forêt de Retz.

Rendez-vous au pied de la tour d’observation du Général Mangin – A partir de 12 ans ot REtz-en-Valois

