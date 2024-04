Nocturne gratuite et exceptionnelle au pavillon de l’Aurore ! Pavillon de l’Aurore Sceaux, samedi 18 mai 2024.

Nocturne gratuite et exceptionnelle au pavillon de l’Aurore ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30 Pavillon de l’Aurore

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle

Visite libre et gratuite pour tous les publics, sans réservation !

Venez découvrir le Château de Sceaux, entre 19h30 et 23h, ainsi que le pavillon de l’Aurore, entre 19h30 et 21h. Des médiateurs seront présents dans les salles pour vous faire découvrir les chefs-d’œuvre du musée !

Profitez de votre visite du pavillon de l’Aurore pour découvrir les « boîtes à rêves et à cauchemars ». Cette installation plastique et sonore s’inspire du décor de la coupole de ce pavillon d’agrément peinte par Charles Le Brun. Elle a été imaginée par des élèves de l’école du Petit Chambord de Sceaux, dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ».

Pavillon de l’Aurore Domaine départemental, 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 29 50 https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/ https://www.facebook.com/domainedesceaux Considéré comme le joyau du Domaine de Sceaux, le pavillon de l’Aurore dominait autrefois le potager aménagé par La Quintinie pour Jean-Baptiste Colbert. Situé au nord-est du parc, cet édifice coiffé d’un dôme renferme une vaste peinture allégorique composée par Charles Le Brun en 1672 montrant la déesse Aurore œuvrant au lever du jour et chassant les puissances obscures de la Nuit. Deux peintures de Nicolas Delobel décorent les plafonds des deux cabinets flanquant la rotonde centrale : elles représentent Vertumne et Pomone et Flore et Zéphyr en allusion à la cinquième Grande Nuit de Sceaux, que la cour de la duchesse du Maine organisa en ces lieux. Voiture : 20 mn de la porte d’Orléans, RD920 (ex RN20), parking sur l’esplanade Bus : lignes 192, 197, arrêt parc de Sceaux RER B : stations Bourg-la-Reine, Sceaux ou Parc de Sceaux

Pavillon de l’Aurore, Domaine départemental de Sceaux © Département des Hauts-de-Seine