Nocturne gratuite et exceptionnelle au Château de Sceaux ! Château de Sceaux, musée du Domaine départemental Sceaux

Nocturne gratuite et exceptionnelle au Château de Sceaux ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30 Château de Sceaux, musée du Domaine départemental

Ouverture exceptionnelle

Visite libre et gratuite pour tous les publics, sans réservation !

Venez découvrir le Château de Sceaux, entre 19h30 et 23h, ainsi que le pavillon de l’Aurore, entre 19h30 et 21h. Des médiateurs seront présents dans les salles pour vous faire découvrir les chefs-d’œuvre du musée !

Profitez de votre visite du pavillon de l’Aurore pour découvrir les « boîtes à rêves et à cauchemars ». Cette installation plastique et sonore s’inspire du décor de la coupole de ce pavillon d’agrément peinte par Charles Le Brun. Elle a été imaginée par des élèves de l’école du Petit Chambord de Sceaux, dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ».

Château de Sceaux, musée du Domaine départemental 8 avenue Claude-Perrault 92330 Sceaux

Château du Domaine départemental de Sceaux © Département des Hauts-de-Seine