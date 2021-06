Paris Centre Pompidou Paris Nocturne gratuite de la collection permanente Centre Pompidou Paris Catégorie d’évènement: Paris

A l’occasion de la 17e édition de la Nuit européenne des musées, c’est à une exploration nocturne, festive ou rêveuse, que le Centre Pompidou vous invite. Partager le plaisir de la nuit retrouvée et découvrir les œuvres les plus « cosmiques » de la collection, aujourd’hui c’est possible !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

A l'occasion de la 17e édition de la manifestation Nuit européenne des musées, c'est à une exploration nocturne, festive ou rêveuse, que le Centre Pompidou vous invite. Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

