[http://www.parcfloraldelasource.com](http://www.parcfloraldelasource.com)au mois d’octobre, le parc reste ouvert une fois par mois après le coucher du soleil ! L’occasion de prolonger sa visite autour d’un pique-nique, de profiter d’un spectacle familial en nocturne et de cheminer à la lueur d’un lampion (offert par le Parc) et ses jardins mis en lumière. ### Ce samedi 4 Septembre, assistez à une grande soirée dansante avec l’association FIVA. Venez danser seul ou en couple avec nos danseurs professionnels. Apprenez quelques pas de West Coast Swing ou de Rock puis lancez-vous ! La soirée sera composée en plusieurs actes, découvrez les danses grâce aux démonstrations puis initiez-vous avec les danseurs. Ambiance guinguette prévue ! **¤ INFORMATIONS** **Public** : Tout public **Horaires** : 20h30 **Lieu** : Place de Sologne (à la descente des escaliers) **Tarif** : Spectacle compris dans le tarif d’entrée. Plus de renseignements sur www.parcfloraldelasource.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T20:30:00 2021-09-05T22:00:00

