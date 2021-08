Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Nocturne / Grande méditation au musée Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nocturne / Grande méditation au musée Musée d’arts de Nantes, 21 octobre 2021, Nantes. 2021-10-21

Horaire : 19:15 20:45

Gratuit : oui Gratuit, sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr (ouverture prochaine des réservations). Venez prendre part à la grande méditation qui sera guidée par la professeure Myriam Krief. Un grand moment d’apaisement, d’unité, avant de découvrir ou redécouvrir les œuvres. La soirée se déroulera en trois temps : une méditation collective guidée, une déambulation et contemplation personnelle dans le musée et un temps d’échanges pour partager des ressentis. Cette soirée est accessible à tous.tes, aucune expérience de la méditation n’est requise. Tapis de sol et chaises seront à votre disposition. Vous pouvez apporter votre coussin ou banc de méditation si vous en avez un, ainsi qu’un plaid pour votre confort. Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau Malakoff – Saint-Donatien Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes