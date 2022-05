Nocturne Gourmande, 5 août 2022, .

Nocturne Gourmande

2022-08-05 – 2022-08-05

Composer votre repas avec les différents artisans de bouche et venez partager un moment convivial sur la Place du Marché.

Restauration sur place avec des produits et des spécialités du terroir, une quinzaine d’exposants présents, et animation musicale.

