parc chanot, le samedi 25 septembre à 19:00

Première Nocturne de la Foire de Marseille 2021 ! Le groupe BANDE À PART sera en concert ! Les Bande à Part revisitent à leur image les grands noms de la chanson française, de la pop rock international en passant par les jolies chansons Corses ayant bercé notre enfance en leur donnant une nouvelle jeunesse.

Gratuit

parc chanot Rond point du Prado 13008 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T23:00:00

