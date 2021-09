Marseille parc chanot Bouches-du-Rhône, Marseille Nocturne Foire de Marseille avec OSIRIS et CHRISTOPHE MAE parc chanot Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

RadioStar Officiel vous propose “Star Live”, un concert avec CHRISTOPHE MAE, le parrain de la Foire de Marseille, qui viendra jouer devant le public du Parc Chanot, mais aussi : OSIRIS DJ SET Téléchargez dès maintenant votre INVITATION gratuite [https://ticket.anixy.com/fim21/facebook](https://ticket.anixy.com/fim21/facebook)

Gratuit sur réservation

♫♫♫ parc chanot Rond point du Prado 13008 Marseille Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T19:00:00 2021-10-01T23:00:00

