Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse NOCTURNE FOIE GRAS – CHAMPAGNE (TOULOUSE A TABLE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

NOCTURNE FOIE GRAS – CHAMPAGNE (TOULOUSE A TABLE) Toulouse, 9 septembre 2021, Toulouse. NOCTURNE FOIE GRAS – CHAMPAGNE (TOULOUSE A TABLE) 2021-09-09 18:00:00 – 2021-09-09 SQUARE CHARLES DE GAULLE Au pied du Donjon du Capitole

Toulouse Haute-Garonne 14.5 EUR 14.5 L’Occitanie et ses producteurs toujours à l’honneur ! Programmation musicale : Soirée animée #DJette

Les femmes sont à nouveau à l’honneur ‼️ avec deux accords aux choix : ACCORD 1:

Assiette de 75g de Foie Gras d’Occitanie sur toasts, accompagnée d’une flûte de Champagne Blanc de Blanc millésimé Nicolas Feuillatte (12,5cl). ACCORD 2 :

Assiette de 75g de Foie Gras d’Occitanie sur toasts, accompagnée d’une flûte de Champagne Rosé millésimé Nicolas Feuillatte (12,5cl). Bien sûr, les princes charmants sont tolérés autour de la table pour passer une bonne soirée aux valeurs de Toulouse à Table ! Convivialité, partages et nouvelles rencontres ! Entrée libre Nocturne Village !

RDV dès 18h ! Square Général de Gaulle L’Occitanie et ses producteurs toujours à l’honneur ! Programmation musicale : Soirée animée #DJette

Les femmes sont à nouveau à l’honneur ‼️ avec deux accords aux choix : ACCORD 1:

Assiette de 75g de Foie Gras d’Occitanie sur toasts, accompagnée d’une flûte de Champagne Blanc de Blanc millésimé Nicolas Feuillatte (12,5cl). ACCORD 2 :

Assiette de 75g de Foie Gras d’Occitanie sur toasts, accompagnée d’une flûte de Champagne Rosé millésimé Nicolas Feuillatte (12,5cl). Bien sûr, les princes charmants sont tolérés autour de la table pour passer une bonne soirée aux valeurs de Toulouse à Table ! Convivialité, partages et nouvelles rencontres ! Entrée libre dernière mise à jour : 2021-08-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse SQUARE CHARLES DE GAULLE Au pied du Donjon du Capitole Ville Toulouse