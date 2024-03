Nocturne Féministe – Créer des podcasts en féministe : sonorités intimes et politiques Frac Centre – Les Turbulences Orléans, jeudi 4 avril 2024.

Nocturne Féministe – Créer des podcasts en féministe : sonorités intimes et politiques Victoire Tuaillon, la podcasteuse devenue l’icône de toute une

génération, discutera du podcast en lien avec les enjeux féministes. Jeudi 4 avril, 18h30 Frac Centre – Les Turbulences Gratuit, sans réservation

Créer des podcasts en féministe : sonorités intimes et politiques

Avec Victoire Tuaillon et Mathilde Leïchlé

Victoire Tuaillon déconstruit inlassablement les stéréotypes du genre, de l’amour, du sexe et de nos imaginaires. Journaliste et autrice, elle a créé et anime notamment le podcast Les Couilles sur la table qui s’intéresse à la construction des masculinités d’un point de vue féministe sur Binge Audio. Avec Mathilde Leïchlé, chercheuse en histoire de l’art et podcasteuse, elles discuteront du podcast dans la recherche artistique, en lien avec les enjeux féministes.

En savoir + sur les Nocturnes Féministes

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans

