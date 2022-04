Nocturne FacLab® de la Station numixs FacLab® numixs Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Val-d'Oise

Nocturne FacLab® de la Station numixs

FacLab® numixs, le mardi 5 avril à 18:30

FacLab® numixs, le mardi 5 avril à 18:30

Nocturne FacLab® est un évènement convivial qui permet de favoriser les nouveaux projets et un moment idéal de rencontre de la communauté des contributeurs.

entrée sur inscription

Nocturne du FacLab® de la Station numixs est un un évènement permettant de sensibiliser les habitants ou les professionnels aux techniques de la fabrication numérique dans un cadre convivial. FacLab® numixs 34 boulevard Henri Bergson 95200 Sarcelles

5 avril 2022, 18:30-22:30

