Nocturne exposition « Soutenir » Pavillon de l’Arsenal, 8 juin 2022, Paris.

Le mercredi 08 juin 2022

de 19h00 à 22h00

. gratuit

Visite guidée avec Cynthia Fleury et SCAU Architectes le mercredi 8 juin à 19h au Pavillon de l’Arsenal.

Début 2020, l’épidémie de Covid fige soudainement l’humanité et vide les villes. En Île-de-France, plus d’un million de personnes choisissent de quitter la métropole pour se protéger. Conséquence immédiate de la crise sanitaire, l’exode urbain rappelle les liens fragiles entre ville et santé, entre architecture et prophylaxie, entre cité et hospitalité.

Rencontre et visite guidée par les co-commissaires de l’exposition Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste et les architectes du collectif Scau.

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

@Pavillon de l’Arsenal