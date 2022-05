Nocturne Explor’ailleurs : Volontariat et bénévolat en Europe CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes, 4 mai 2022, Lyon.

CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes, le mercredi 4 mai à 18:00

L’Espace Explor’ailleurs vous invite à la 2ème Nocturne thématique « Volontariat et Bénévolat en Europe et un peu plus loin ! » Vous voulez acquérir une nouvelle expérience interculturelle ? Cherchez-vous un projet de volontariat ou bénévolat à l’étranger ? Vous voulez développer vos compétences linguistiques et personnelles ? Participez à notre atelier et découvrez comment rechercher, choisir et postuler pour un projet de volontariat ou bénévolat en Europe et à l’international. Des conseils pratiques, des témoignages, etc. vous aideront à vous préparer au mieux !

Sur inscription – Gratuit

Comment rechercher, choisir et postuler pour un projet de volontariat ou bénévolat en Europe et à l’international ? Conseils pratiques, témoignages, rencontre avec des expert.e.s des mobilités.

CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes 66 Cours Charlemagne, 69002 Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



