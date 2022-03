Nocturne exceptionnelle / Le Musée des étudiants Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nocturne exceptionnelle / Le Musée des étudiants Musée d’arts de Nantes, 7 avril 2022, Nantes. 2022-04-07

Horaire : 19:00 23:00

Gratuit : oui Le musée ouvre ses portes aux étudiants le temps d’une soirée exceptionnelle ! Cet événement conçu par et pour les étudiants s’adresse à tous les publics curieux et créatifs. Au cours de cette soirée, découvrez le musée mis en scène et animé par des étudiants venant de tous les horizons. Programmation détaillée et modalités d’accès à venir. Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

