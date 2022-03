Nocturne exceptionnelle au Musée national Picasso-Paris – Exposition “PICASSO À L’IMAGE” Musée national Picasso, 14 mai 2022, Paris.

Nocturne exceptionnelle au Musée national Picasso-Paris – Exposition “PICASSO À L’IMAGE”

Musée national Picasso, le samedi 14 mai à 18:00

Le Musée national Picasso-Paris ouvre exceptionnellement ses portes pour une nocturne gratuite à l’occasion de la Nuit européenne des musées 2022. Au programme, de nombreuses expositions dans tous les étages du musée : **Niveau 0** : « Nouveaux Chefs-d’œuvre. La dation Maya Ruiz-Picasso » **Niveau 1** : « Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo » **Niveaux 2 et 3** : « Picasso à l’image » ### Nouveaux Chefs-d’œuvre. La dation Maya Ruiz-Picasso | Niveau 0 L’exposition célèbre l’entrée dans les collections nationales de neuf chefs-d’œuvre – six peintures, deux sculptures et un carnet de dessins – par le dispositif de la dation en paiement qui permet le règlement en nature des droits de succession. Cette modalité d’acquisition exceptionnelle est au cœur de l’identité même du Musée Picasso, spécifiquement créé pour abriter la dation Pablo Picasso de 1979 consentie par ses héritiers après sa mort en 1973. Acceptée par l’Etat en 2021, la dation Maya Ruiz-Picasso s’inscrit dans cette histoire fondatrice du musée et en prolonge l’esprit. Organisé chronologiquement, le parcours s’articule autour de ces neuf chefs-d’œuvre conservés par la fille de l’artiste depuis la succession. Il propose un dialogue fécond entre art extra-occidental, art ancien et art moderne à travers un ensemble d’œuvres de Picasso, de pièces issues de sa collection et une sélection de prêts remarquables. ### Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo | Niveau 1 María de la Concepción, surnommée Maya, naît le 5 septembre 1935. Elle est la première fille de Pablo Picasso, et le fruit de son amour passionnel pour Marie-Thérèse Walter rencontrée en 1927. L’arrivée de cette enfant est un bouleversement dans la vie de Picasso. L’exposition « Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo » propose de relire une partie de la production de l’artiste sous le prisme de ce rapport filial. Un ensemble exceptionnel de portraits peints consacrés à la fillette, mais aussi une importante sélection de sculptures, d’œuvres graphiques, de photographies et de documents d’archives raconte ce volet intime de l’histoire familiale de Picasso. Il met en évidence la complicité unissant le père et sa fille, et souligne la manière dont la présence de Maya a nourri et amplifié la fascination de l’artiste pour l’enfance. ### Picasso à l’image | Niveaux 2 et 3 “Picasso à l’image” présente, aux deuxième et troisième étages, un parcours thématique inédit parmi les collections du musée autour des apparitions de Pablo Picasso devant la caméra. A partir de films d’art et d’archives, de documentaires tournés du vivant de l’artiste, de reportages et de documents sonores, l’artiste apparaît en mouvement, présentant les différentes facettes de sa vie et de son œuvre : père de famille et créateur de génie, hédoniste méditerranéen et infatigable travailleur, personnalité enjouée et ami fidèle… C’est l’artiste lui-même, à travers ces films, qui est ainsi mis au cœur du parcours, rythmé par le fil rouge des extraits audiovisuels. En regard de ces images animées sont présentées des œuvres de la collection faisant écho à chacune des projections. ### INFORMATIONS PRATIQUES Dates et horaires | Samedi 14 mai 2022 | 18h-00h30 | Dernier accès à 23h30 Adresse | 5, rue de Thorigny 75003 Paris Tarif | Gratuit Accès | Accès libre dans la limite des places disponibles Tout public

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Musée national Picasso-Paris ouvre exceptionnellement ses portes pour une nocturne gratuite à l’occasion de la Nuit européenne des musées 2022.

Musée national Picasso 5 rue de Thorigny 75003 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:30:00