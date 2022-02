Nocturne étudiante Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Nocturne étudiante Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence

2022-03-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-26 00:00:00 00:00:00 Place Saint Jean de Malte Musée Granet

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cette année, la nocturne étudiante se mêle à la nuit blanche d’une 5e saison – Biennale d’art et de culture d’Aix. L’occasion d’ouvrir les portes du musée à tous.



Une nocturne proposée par le musée Granet, le B.A.BA, les associations, écoles et étudiants partenaires.



Les collections permanentes deviennent le prétexte à toutes les variations sur le thème de l’art… Danse, musique, théâtre, sérigraphie, médiations décalées, lectures, défi-photo et body-painting sont au programme ! Issus de plusieurs univers, les étudiants partagent leurs coups de cœur et leurs interprétations des œuvres du musée toute la soirée avec le public.

Le temps d’une soirée les étudiants s’emparent du musée Granet pour vous proposer une programmation conviviale et décalée !

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/

Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence

