Nocturne estivale : le moulin de Montjay 2021-08-05 18:30:00 – 2021-08-05 20:30:00 Route de Montjay Moulin de Montjay

Ménetreuil Saône-et-Loire Ménetreuil 10 EUR Laissez-vous guider par une visite ponctuée d’anecdotes pour découvrir les secrets du moulin de Montjay, en présence de meuniers.

En fin de visite, un détour accompagné de votre guide vous permettra de partir à la découverte des milieux humides grâce à l’exposition de la maison de l’eau.

Réservation obligatoire au 03 85 76 27 16.

