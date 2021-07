Narbonne Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Aude, Narbonne Nocturne en Son et Lumière Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide, le samedi 18 septembre à 21:30

Découvrez l'abbaye de Fontfroide au cours d'un Son et Lumière. Dès la nuit tombée, l'abbaye s'habille de lumière, projections et illuminations viennent révéler l'architecture majestueuse du site. Une déambulation au coeur d'univers sonores et lumineux, un voyage onirique, une expérience inoubliable à partager en famille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:30:00 2021-09-18T23:30:00

