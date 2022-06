Nocturne du Street Art PArc Candes-Saint-Martin, 25 juin 2022, Candes-Saint-Martin.

Nocturne du Street Art PArc

44 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

2022-06-25 18:00:00 – 2022-08-27 23:00:00

Candes-Saint-Martin

Indre-et-Loire

Candes-Saint-Martin

5 7 EUR Les Nocturnes du Street Art Parc se sont des soirées conviviales et artistiques.

Au Rendez vous, spectacles nocturnes avec le Cie Fire NoMads et leur spectacle « In fusion » à la tombée de la nuit, des ateliers cirques et peintures de jeux en bois, un grand four a fouée une buvette, mais egalement de nombreuses surprises avec des artistes de qualités comme : Lotto le clown, Folikan, Zitoune, Brexit, mais egalement des peintres live Yelow, Souley man, Sybille et Nigoull et bien d’autres

bertrandpignet@gmail.com +33 7 49 42 09 55 http://www.street-art-parc.com/

Candes-Saint-Martin

