Toulouse Haute-Garonne Les commerçants et les restaurateurs du marché vous donnent rendez-vous le mercredi 8 septembre de 18h30 à 22h30 pour déguster de bons produits régionaux à partager autour d’un verre, dans une ambiance festive ! Une bonne occasion de se retrouver ! Les commerçants situés autour du marché seront également de la partie !! C’est reparti pour la nocturne du marché Victor Hugo ! http://www.marche-victor-hugo.fr/ Les commerçants et les restaurateurs du marché vous donnent rendez-vous le mercredi 8 septembre de 18h30 à 22h30 pour déguster de bons produits régionaux à partager autour d’un verre, dans une ambiance festive ! Une bonne occasion de se retrouver ! Les commerçants situés autour du marché seront également de la partie !! dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Place Victor Hugo MARCHE COUVERT VICTOR HUGO Ville Toulouse lieuville 43.60641#1.44638