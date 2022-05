NOCTURNE DU MARCHE SAINT-CYPRIEN Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

NOCTURNE DU MARCHE SAINT-CYPRIEN Toulouse, 9 juin 2022, Toulouse. NOCTURNE DU MARCHE SAINT-CYPRIEN Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN Toulouse

2022-06-09 18:00:00 – 2022-06-09 23:00:00 Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN

Toulouse Haute-Garonne Un moment convivial à passer entre amis, en afterwork ou même en famille. Vous pourrez vous y restaurer et même y boire quelques verres. Profitez-en pour y découvrir les produits des différents commerçants.

La dernière était en avril, et elle est de retour au mois de Juin ! +33 5 61 22 21 43

Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN Toulouse

