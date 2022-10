Nocturne d’Halloween Arb’aventure

Nocturne d’Halloween Arb’aventure, 28 octobre 2022, . Nocturne d’Halloween Arb’aventure



2022-10-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-28 23:00:00 23:00:00 ‍♀️ Oyé aventuriers !! ‍♂️⚠️

Fêtons la fin de la saison 2022 tous ensemble comme il se doit en cette belle période automnale

Un programme terrifiant pendant les vacances de la Toussaint durant lesquelles le parc sera ouvert tous les jours de 10h à 18h (du 22/10 au 06/11 inclus) :

– Non pas une, mais DEUX NOCTURNES ACCROBRANCHE HALLOWEEN !!

Découvrez ou redécouvrez les parcours dans une ambiance féérique ! ✨

le vendredi 28/10 et le lundi 31/10/2022

de 19h00 à 23h00

sur réservation = contact@arbaventure.fr ou 06 67 43 43 78

places limitées

venir avec sa lampe frontale

déguisement conseillé ! ‍♂️

soupe de potiron et bonbons offerts

adulte (10 ans et +) = 25€/personne

enfant (6/9 ans) = 20€/enfant

Accès à tous les parcours selon âge-taille requis

Quick Jump offert pour tous (min. 1,20m et 20 kg) = osez le saut de 20 mètres en pleine nuit ! ‍♀️ Oyé aventuriers !! ‍♂️⚠️

Fêtons la fin de la saison 2022 tous ensemble comme il se doit en cette belle période automnale

Un programme terrifiant pendant les vacances de la Toussaint durant lesquelles le parc sera ouvert tous… dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville