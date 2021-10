Nocturne d’Halloween : Accrobranche de nuit Préaux, 31 octobre 2021, Préaux.

Nocturne d'Halloween : Accrobranche de nuit 2021-10-31

Préaux

Boooouh !

Le 31 octobre, venez faire le plein de sensations en participant à notre nocturne accrobranche spéciale Halloween ! De 17h à 20h30, vous allez pouvoir glisser à toute vitesse sur nos tyroliennes et parcourir la cime des arbres, tout en profitant de la beauté du crépuscule et du silence intriguant de la nuit. Des sensations inédites à vivre dans la forêt de Préaux !

Enfilez votre déguisement le plus effrayant et venez partager un moment de frisson insolite entre amis ou en famille. Pour participer, vous devez avoir plus de 10 ans et avoir réservé vos places au préalable sur notre site internet. L’événement est limité à 30 personnes maximum : dépêchez-vous ! Les tarifs sont de 24€ par personne.

Alors, vous sentez-vous capable de relever le défi ? Réservez si vous l’osez !

contact@arbreenciel-aventure.com +33 6 45 77 89 97 https://arbreenciel.qweekle.com/shop/arbreenciel-preaux/soiree-halloween-nocturne/accrobranche-nocturne-10-ans-et?lang=fr&fbclid=IwAR2Wa6UYDVHnzmGVESbt1YrkLR0797uI4-U8b_k05ClyBm2tWNt0R_gTRJA

