Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice, Savoie Nocturne des ruelles Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Nocturne des ruelles Bourg-Saint-Maurice, 6 août 2021, Bourg-Saint-Maurice. Nocturne des ruelles 2021-08-06 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-06 22:00:00 22:00:00

Bourg-Saint-Maurice Savoie EUR 5 5 La Nocturne des ruelles c’est une course en relais à l’américaine dans les ruelles de Bourg Saint Maurice. Par équipe de 2, le principe est simple : faire le plus grand nombre de tours pendant 1 heure… ou être le mieux déguisé! contact@lesarcs.com http://www.bourgsaintmaurice.com/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville 45.6183#6.76902