Nocturne des loups Muchedent

Seine-Maritime

Nocturne des loups Muchedent, 9 décembre 2022, Muchedent. Nocturne des loups Rêve de Bisons 1, Le Prieuré du Bois de la Belle Muchedent

2022-12-09 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-09 21:30:00 21:30:00 Rêve de Bisons 1, Le Prieuré du Bois de la Belle

Muchedent Seine-Maritime Muchedent Venez passer une soirée inoubliable au parc Rêve de Bisons pour observer la vie nocturne des loups ! Partagez un dîner autour d’un buffet campagnard et partez en compagnie d’un guide découvrir les sensations de la forêt la nuit, écouter ses bruits, voir ses reflets grâce à votre lanterne… Un moment sensationnel et authentique au beau milieu des Loups.

Programme de la soirée :

19h30

Accueil par votre guide

20h – 21h

Buffet campagnard (Entrées : Charcuterie de bison, différentes de salades, Charcuterie traditionnelle, pomme de terre au lard avec sa sauce poutine, dessert : gratin de pomme) une bouteille de cidre pour 5 personnes.)

21h – 21h30

Départ avec un guide passionné pour 2 heures de balade nocturne dans le parc à loups

Lieu Muchedent Adresse Rêve de Bisons 1, Le Prieuré du Bois de la Belle Ville Muchedent