Nocturne des loups Rêve de Bisons Muchedent, vendredi 5 avril 2024.

Nocturne des loups Rêve de Bisons Muchedent Seine-Maritime

Vous aimez les loups ? Nous aussi. Le jour ? Mais qu’en pensez-vous la nuit… Oserez-vous, vous aventurer dans les bois pour une soirée hors du temps ?

Réservez dès maintenant votre soirée, entourés d’un guide passionné et d’un buffet campagnard.

La soirée débute vers 19:30. Tout commence avec une petite introduction, suivie d’un buffet et d’une balade nocturne dans les bois.

Au menu charcuterie de bison et salade, pomme de terre au lard avec sa sauce poutine et gratin de pommes, accompagné d’une bouteille de cidre pour 5 personnes.

Contactez-nous au plus vite pour vos réservations, les places partent vite !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:30:00

fin : 2024-04-05 23:00:00

Rêve de Bisons Le Prieuré du Bois de la Belle

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie info@revedebisons.com

L’événement Nocturne des loups Muchedent a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux