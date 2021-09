Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Nocturne des halles Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Nocturne des halles Pau, 24 septembre 2021, Pau. Nocturne des halles 2021-09-24 17:00:00 – 2021-09-24 23:00:00 Rue de la République Halles de Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Soirée Funk avec Apérocoromix. Pass sanitaire et pièce d’identité obligatoires. Soirée Funk avec Apérocoromix. Pass sanitaire et pièce d’identité obligatoires. +33 5 59 98 56 90 Soirée Funk avec Apérocoromix. Pass sanitaire et pièce d’identité obligatoires. Halles de Pau / Ville de Pau dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Rue de la République Halles de Pau Ville Pau lieuville 43.29907#-0.36936