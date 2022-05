Nocturne des commerçants Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Nocturne des commerçants Munster

2022-07-20 – 2022-07-20

Munster Haut-Rhin Munster EUR De 19h à 23h les commerces de la ville sont ouverts pour vous permettre de découvrir la ville autrement. Concerts, petite restauration, lots à gagner avec la roue de la chance… les traditionnelles Nocturnes de Munster sont organisées par l’association des artisans et commerçants de la Vallée de Munster qui animent le centre ville. Les commerces restent ouverts en soirée pour vous permettre de découvrir la ville autrement. De nombreuses animations sont prévues : concerts, petite restauration, lots à gagner avec la roue de la chance… +33 3 89 77 04 83 De 19h à 23h les commerces de la ville sont ouverts pour vous permettre de découvrir la ville autrement. Concerts, petite restauration, lots à gagner avec la roue de la chance… les traditionnelles Nocturnes de Munster sont organisées par l’association des artisans et commerçants de la Vallée de Munster qui animent le centre ville. Munster

