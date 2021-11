Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Nocturne des Chiffonniers de la Joie Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix Finistère Morlaix L’association des Chiffonniers de la Joie organise une nocturne le vendredi 26 novembre 2021 de 14h à 21h30 ! Vente à prix libre dès 14h

Restauration sur place

Spectacle de feu et lumières dès 18h direction.leschiffonniers@gmail.com +33 7 69 38 49 10 L’association des Chiffonniers de la Joie organise une nocturne le vendredi 26 novembre 2021 de 14h à 21h30 ! Vente à prix libre dès 14h

