Rdv à partir de 17h dans le bourg de Saint Paul. Rens. : 06 89 92 41 02 (après 18h) ou infos@nocturne3limousines.fr ou https://nocturne3limousines.fr/index.php?lang=fr

13ème course pédestre nature en semi-nocturne , sur chemins et sentiers, qui rallie Saint-Paul à Feytiat en passant par Eyjeaux (13 ou 26 km). La nocturne est composée de 4 courses + 2 courses enfants à Saint-Paul.

Les courses :

N3L individuelle de 26 km entre Saint-Paul et Feytiat, départ de Saint-Paul, place des Platanes (à partir de la catégorie espoirs).

N3L Duo 2 x 13 km entre Saint -Paul et Feytiat via Eyjeaux, départ de Saint-Paul, place des Platanes et relais stade d’Eyjeaux (à partir de la catégorie Cadets).

N2L de 13 km entre Eyjeaux et Feytiat, départ stade d’Eyjeaux (à partir de la catégorie cadets).

NDE de 8 km entre les étangs de Crouzeix et Feytiat, départ de l’étang de Crouzeix (à partir de la catégorie cadets).

Les arrivées se font Espace Georges Brasssens à Feytiat.

Courses pour les enfants :

800m pour les enfants nés à partir de 2013 et 2015

1 600 m pour les enfants nés entre 2009 et 2012

