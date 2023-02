Nocturne “Decize…. Quand la Loire s’en mêle !” Rendez-vous à la Capitainerie du Port Decize Catégories d’Évènement: Decize

Nocturne "Decize…. Quand la Loire s'en mêle !" 26 juillet 2023, Decize

Nievre Bienvenue au port de Decize ! Le temps d’une halte, la cité vous accueille et vous conte son histoire. Découvrez le canal et ses écluses, la Loire et ses ponts et d’étranges récits du temps où les loups rodaient dans les parages. Pour toute la famille… Visites assurées par des guides conférencières.

Lampions fournis. Rendez-vous à la Capitainerie du Port Bassin de la Jonction Decize

