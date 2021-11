Nocturne de Noël : Déambulation dans la ville Baume-les-Dames, 17 décembre 2021, Baume-les-Dames.

Nocturne de Noël : Déambulation dans la ville Place de la République Centre-ville de Baume les Dames Baume-les-Dames

2021-12-17 – 2021-12-17 Place de la République Centre-ville de Baume les Dames

Baume-les-Dames Doubs

Un spectacle burlesque unique issue d’une collaboration entre la compagnie ELDO et l’agence événementielle Avangard’Est. Au programme, une brigade anti-COVID19 va envahir les rues pour vérifier que tous les gestes barrières soient bien intégrés. Une piqûre de rappel ludique et collaborative car on ne rigole pas avec la santé des Baumois.

Gratuit

Place de la République,14h (circuit aléatoire dans le vieux Baume, plusieurs passages dans l’après-midi).

Plus d’informations auprès du Service Culturel au 03 81 84 41 67

+33 3 81 84 07 13

dernière mise à jour : 2021-11-23 par