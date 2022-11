Nocturne de Noel Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Nocturne de Noel Aix-en-Provence, 10 décembre 2022, Aix-en-Provence. Nocturne de Noel

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-10 21:00:00 Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Des animations et des cadeaux Nocturne de Noël, dans les boutiques des Allées jusqu’à 21h +33 6 58 70 20 00 Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Ville Aix-en-Provence lieuville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Nocturne de Noel Aix-en-Provence 2022-12-10 was last modified: by Nocturne de Noel Aix-en-Provence Aix-en-Provence 10 décembre 2022 aix en provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône