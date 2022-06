Nocturne de l’exposition « Soutenir. Ville, architecture et soin » Pavillon de l’Arsenal, 8 juin 2022, Paris.

Le mercredi 08 juin 2022

de 19h00 à 22h00

. gratuit

Mercredi 8 juin de 19h à 22h au Pavillon de l’Arsenal Soirée exceptionnelle avec Cynthia Fleury et le collectif d’architectes SCAU.

Quelle place la conception de la ville doit-elle accorder à la santé ? Comment penser la métropole de demain avec et par le soin ? Quelles architectures pour des lieux tenants et soutenants ?Venez visiter, échanger avec les commissaires de l’exposition « Soutenir. Ville architecture et soin » et les auteurs de l’ouvrage éponyme.

Programme de la nocturne :

– 19h00 – 22h00 : Visite libre de l’exposition et cocktail

– 19h00 – 20h00 : Visite guidée par Cynthia Fleury, philosophe et Eric de Thoisy, SCAU architectes

– 20h00 – 20h30 : Signature de l’ouvrage « Soutenir. Ville, architecture et soin ». En vente à la librairie

– 20h30 – 21h30 : Visite guidée par Mathieu Cabannes et Guillaume Baraïbar, SCAU architectes

Soutenir. Ville, architecture et soin

Sous la codirection de la philosophe Cynthia Fleury et du collectif d’architectes SCAU, la manifestation « Soutenir » interroge – au travers de plans, maquettes, photographies, vidéos, dessins originaux, œuvres, installations… – l’histoire du soin, « des lieux et des architectures qui nous tiennent et nous soutiennent, plutôt qu’ils nous détiennent ou nous contiennent ». L’Hôtel-Dieu, fondement et promesse de la cité, ouvre l’ouvrage et l’exposition. Suivent une série de portraits de lieux et de territoires habités ou non, relus sous le prisme du « care », de la santé et de la sollicitude au travers de différentes disciplines médicales, urbaines, philosophiques, artistiques… Ces rapprochements dessinent alors une cartographie inédite analysée au travers d’actes fondateurs ou d’architectures emblématiques.

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/12484-nocturne-exposition-soutenir.html https://www.facebook.com/PavillonArsenal/ https://www.facebook.com/PavillonArsenal/ https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/12484-nocturne-exposition-soutenir.html

@Pavillon de l’Arsenal