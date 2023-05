Nocturne de l’exposition « CAPITALE(S), 60 ans d’art urbain à Paris » Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 18h30 à 00h00

.Tout public. gratuit Dernier créneau de réservation : 23 h. Pour son ultime jour, l’exposition événement « CAPITALE(S) » de l’Hôtel de Ville, qui a déjà accueilli plus de 220 000 visiteurs, ouvrira ses portes au public jusqu’à Minuit dans le cadre de la Nuit Blanche 2023. Profitez de cette nocturne exceptionnelle pour (re)découvrir les créations de plus de 70 artistes emblématiques français et internationaux – parmi lesquels Invader, Miss.Tic, André, Swoon ou Banksy – qui ont fait de Paris l’une des scènes majeures de l’art urbain depuis soixante ans. Une programmation inédite sera proposée dans le parcours d’exposition. Cette soirée sera notamment l’occasion de venir à la rencontre des artistes dont les œuvres sont présentées. Marko93, artiste pionnier de l’art urbain en Seine-Saint-Denis et commissaire de l’exposition « CAPITALE(S) », proposera une performance participative de Light painting. Réservation obligatoire via le module d’inscription ci-dessus. Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville 5 rue de Lobau 75 004 Paris Contact : dicom-expositions@paris.fr

