NOCTURNE DE L’ARGENTEILLE Saint-Félix-de-Lodez, samedi 27 juillet 2024.

Soirée portes ouvertes et concert !

Découvrez nos vins rouge en AOC Terrasses du Larzac, rosé AOC Saint Saturnin et blanc et la tradition d’un héritage moderne certifié au plus haut niveau du label Vignoble à Haute Valeur Environnementale (niveau 3) et TERRA VITIS

Possibilités de restauration sur place !

Visite commenté par les vignerons.

Réservation recommandée.

Terminez votre soirée de dégustation sur les rythmes endiablés et ensoleillés du groupe ALMA LATINA.

Vente de vin au verre ou à la bouteille.

Possibilité de restauration sur place. Plusieurs Food Trucks sont à votre disposition: Tapas, plats de viande, de poisson, huîtres, glaces artisanale etc..

DEGUSTATION / VENTE

VISITE COMMENTÉE PAR LES VIGNERONS

RESERVATION TABLE FORTEMENT CONSEILLÉE

04 67 88 29 90

07 72 12 39 45 10 10 EUR.

Début : 2024-07-27 19:00:00

fin : 2024-07-27 00:00:00

171 Chemin de Labiras

Domaine de l’Argenteille

Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie contact@domainedelargenteille.fr

L’événement NOCTURNE DE L’ARGENTEILLE Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2024-03-17 par OT DU CLERMONTAIS