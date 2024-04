Nocturne de la Halle Place Galdemar Cahors, jeudi 4 avril 2024.

La Nocturne de la Halle est de retour !

Ce 1er rendez-vous de l’année est fixé au 4 avril 2024.

L’association des commerçants du marché couvert a repris les ingrédients du succès printanier de l’an dernier coup d’envoi aux alentours de 18 h en mode apéro-concert sous la Halle , place Galdemar, et du Coin des Halles à Devred, avec assiettes des étaliers (fromages, charcuterie, viande, huîtres…) à déguster (entre 5 et 10 euros), bières et vins locaux, puis Kaidy, DJ toulousain, prendra le relais en hauteur et mettra le feu jusqu’à 22 h 30.

Attention, les premiers arrivés seront les premiers servis. Régal annoncé !

Début : 2024-04-04 18:00:00

fin : 2024-04-04 22:30:00

Place Galdemar La Halle de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

