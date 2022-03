Nocturne / Danse : “Feux” Musée d’arts de Nantes, 30 juin 2022, Nantes.

2022-06-30

Horaire : 19:15 20:00

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations).

Performance autour de la création “Feux”Collectif AllogèneChorégraphie : Elise LeratEn collaboration avec les interprètes : Audrey Bodiguel, Benoît Canteteau, Christophe Jeannot, Aline Landreau et Lisa Miramond Création lumière : Pierre BougléCréation musicale et diffusion sonore live : Mathias DelplanqueCostumes : Meg Boury Collaboratrice : Manon Airaud (danseuse et anthropologue) Dans cette performance, les danseurs explorent les intensités des flux de leurs mouvements. Ils tentent d’harmoniser le rythme de l’individu et celui de leur communauté, en se confrontant au rêve d’une vie à la fois solitaire et collective. Tous perçoivent le monde qu’ils sont en train de créer, fluide et fragmenté, où se mêlent humour, tragique et éclat. Leur réalité est un lieu de jeux de puissance, de prise de pouvoir, d’émulation, d’unisson, de libération. De chacun d’eux naissent des figures héroïques.Le devenir igné est rythme : les feux prennent leur origine dans un frottement rythmique.

Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://festival-trajectoires.com/