NOCTURNE CYCLISTE DE LA SAINT LAURENT Blain Blain Catégories d’évènement: Blain

Loire-Atlantique

NOCTURNE CYCLISTE DE LA SAINT LAURENT Blain, 8 août 2022, Blain. NOCTURNE CYCLISTE DE LA SAINT LAURENT

Circuit du Galinet Rue René Giraud Blain Loire-Atlantique Rue René Giraud Circuit du Galinet

2022-08-08 – 2022-08-08

Rue René Giraud Circuit du Galinet

Blain

Loire-Atlantique 47ème édition de cette course cycliste réservée aux première, deuxième et troisième catégories, sur un circuit en centre-ville. Elle est précédée d’une course Pass Cyclisme. vcblinois@gmail.com http://vcblain.asso-web.com/ Rue René Giraud Circuit du Galinet Blain

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Blain, Loire-Atlantique Autres Lieu Blain Adresse Blain Loire-Atlantique Rue René Giraud Circuit du Galinet Ville Blain lieuville Rue René Giraud Circuit du Galinet Blain Departement Loire-Atlantique

Blain Blain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blain/

NOCTURNE CYCLISTE DE LA SAINT LAURENT Blain 2022-08-08 was last modified: by NOCTURNE CYCLISTE DE LA SAINT LAURENT Blain Blain 8 août 2022 Circuit du Galinet Rue René Giraud Blain Loire-Atlantique

Blain Loire-Atlantique