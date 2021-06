Orléans Parc Floral de La Source Orléans Loiret Loiret, Orléans Nocturne – Concert de Fake Idea [POP, ROCK & FUNK] Parc Floral de La Source Orléans Loiret Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Parc Floral de La Source Orléans Loiret, le samedi 26 juin à 20:30

De Juin jusqu’au mois d’octobre, le parc reste ouvert une fois par mois après le coucher du soleil ! L’occasion de prolonger sa visite autour d’un pique-nique, de profiter d’un spectacle familial en nocturne et de cheminer à la lueur d’un lampion (offert par le Parc) et ses jardins mis en lumière. ### Ce samedi 26 Juin, découvrez l’energie communicative du groupe Fake Idea ! Un concert détonnant avec quatre musiciens au sourire ravageur… Ambiancez-vous avec leur répertoire vaste, reprises d’artistes pop des sixties à nos jours, totalement cabossées et remises en forme dans un mélange énergisant de soul, rock, blues, funk, hip-hop et jazz … ! **¤ INFORMATIONS** **Public** : Tout public **Horaires** : 20h30 **Lieu** : Grande Plaine **Tarif** : Spectacle compris dans le tarif d’entrée. Plus de renseignements sur [www.parcfloraldelasource.com](http://www.parcfloraldelasource.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T20:30:00 2021-06-26T22:00:00

