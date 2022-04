Nocturne aux Halles avec la Terrasse du Jurançon #1 Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Nocturne aux Halles avec la Terrasse du Jurançon #1 Pau, 29 avril 2022, Pau. Nocturne aux Halles avec la Terrasse du Jurançon #1 Pau

2022-04-29 19:00:00 – 2022-04-29 23:00:00

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR Nocturne aux Halles avec les Vignerons du Jurançon : Dégustations, accords mets/vin du Jurançon… Nocturne aux Halles avec les Vignerons du Jurançon : Dégustations, accords mets/vin du Jurançon… +33 5 59 27 27 08 Nocturne aux Halles avec les Vignerons du Jurançon : Dégustations, accords mets/vin du Jurançon… Les halles de Pau

Pau

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Nocturne aux Halles avec la Terrasse du Jurançon #1 Pau 2022-04-29 was last modified: by Nocturne aux Halles avec la Terrasse du Jurançon #1 Pau Pau 29 avril 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques