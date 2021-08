Nocturne aux flambeaux à la Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot, 23 août 2021, Lafitte-sur-Lot.

Nocturne aux flambeaux à la Ferme et Musée du Pruneau 2021-08-23 20:30:00 – 2021-08-23 00:00:00 Ferme et Musée du Pruneau 1231 route de Granges

Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne Lafitte-sur-Lot

6 6 EUR Belles surprises et rires garantis pour petits et grands !

Intergénérationnel et adaptable à tout public, vous vivrez une aventure inoubliable.

Venez vous perdre dans ce dédale ou tous les repères s’évanouissent.

Venez vous affrontez petits et grands de 3 à + de 100 ans, en famille, entre collègues ou entre amis.

Tous les lundis et jeudis de juillet et août, Nocturnes aux flambeaux dès 20h30 (dernier billet à 22h) pour voir le labyrinthe autrement et vous amusez à avoir peur.

Possibilité de manger sur place des planches de charcuteries et de fromages.

Belles surprises et rires garantis pour petits et grands !

Intergénérationnel et adaptable à tout public, vous vivrez une aventure inoubliable.

Venez vous perdre dans ce dédale ou tous les repères s’évanouissent.

Venez vous affrontez petits et grands de 3 à + de 100 ans, en famille, entre collègues ou entre amis.

Tous les lundis et jeudis de juillet et août, Nocturnes aux flambeaux dès 20h30 (dernier billet à 22h) pour voir le labyrinthe autrement et vous amusez à avoir peur.

Possibilité de manger sur place des planches de charcuteries et de fromages.

+33 5 53 84 00 69

Belles surprises et rires garantis pour petits et grands !

Intergénérationnel et adaptable à tout public, vous vivrez une aventure inoubliable.

Venez vous perdre dans ce dédale ou tous les repères s’évanouissent.

Venez vous affrontez petits et grands de 3 à + de 100 ans, en famille, entre collègues ou entre amis.

Tous les lundis et jeudis de juillet et août, Nocturnes aux flambeaux dès 20h30 (dernier billet à 22h) pour voir le labyrinthe autrement et vous amusez à avoir peur.

Possibilité de manger sur place des planches de charcuteries et de fromages.

Ferme et musée du Pruneau

dernière mise à jour : 2021-06-29 par