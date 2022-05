Nocturne aux flambeaux, 9 août 2022, .

Nocturne aux flambeaux

2022-08-09 21:00:00 – 2022-08-09 22:30:00

5 5 EUR À la lueur des flambeaux, Clélie, déesse gallo-romaine et Talèse, épouse du vicomte

Gaston IV, vous révèlent l’histoire et les secrets de la cité de Lescar. Et pour rester

dans l’ambiance vous goûterez aux notes d’un mini concert d’orgue et aux gouttes

d’un hypocras d’antan.

INSCRIPTION ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.

+33 5 59 81 15 98

