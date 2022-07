Nocturne aux eaux vives Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher

Cher

Nocturne aux eaux vives Châteauneuf-sur-Cher, 16 juillet 2022, Châteauneuf-sur-Cher. Nocturne aux eaux vives

Rue de l’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher

2022-07-16 – 2022-07-16 Châteauneuf-sur-Cher

Cher Châteauneuf-sur-Cher 7 EUR 7 Les eaux vives en nocturne et la 1ère de l’année, alors surtout ne manquez pas de réserver ! +33 2 48 60 84 40 pixabay

Châteauneuf-sur-Cher

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher, Cher Autres Lieu Châteauneuf-sur-Cher Adresse Rue de l'Île Châteauneuf-sur-Cher Cher Ville Châteauneuf-sur-Cher lieuville Châteauneuf-sur-Cher Departement Cher

Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-cher/

Nocturne aux eaux vives Châteauneuf-sur-Cher 2022-07-16 was last modified: by Nocturne aux eaux vives Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher 16 juillet 2022 Rue de l'Île Châteauneuf-sur-Cher Cher

Châteauneuf-sur-Cher Cher