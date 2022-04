Nocturne autour de l’exposition «Ressources» Pavillon de l’Arsenal, 21 avril 2022, Paris.

Pavillon de l’Arsenal, le jeudi 21 avril à 19:00

**Présentation et visite guidée par les commissaires de l’exposition pour découvrir les ressources bio et géo-sourcées franciliennes, identifier les filières existantes et comprendre comment transformer la matière en matériau.** Réalisée dans le cadre du programme de recherche FAIRE, la manifestation Ressources, conçue par Timothée Gauvin, architecte et Antoine Plouzen Morvan, vidéaste, présente la métamorphose de la matière en matériau de quatre filières TERRE, PIERRE, PLÂTRE ET BOIS situées dans un périmètre de 100km autour de Paris. Leurs vidéos révèlent les carrières et la diversité du climax francilien. Elles ouvrent les portes de lieux méconnus de transformation : ateliers, scieries, plâtreries… Elles témoignent de métiers, de pratiques et d’outils immuables qui dialoguent avec les techniques industrielles et des sciences émergentes, utilisant des savoirs transmis et réinventés. Dans une scénographie immersive articulée autour de quatre projections spectaculaires, les matières sont exposées dans les différentes phases de leur transformation : de la grume à la poutre, du bloc au moellon, de la poudre à la plaque… au côté des outils nécessaires à leur transformation.

Entrée libre

Présentation et rencontre avec Timothée Gauvin et Antoine Plouzen Morvan, commissaires

Pavillon de l'Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris



2022-04-21T19:00:00 2022-04-21T22:00:00