Nocturne autour de l’exposition – Les crèches du monde entier Allouville-Bellefosse, 3 décembre 2022, Allouville-Bellefosse.

Nocturne autour de l’exposition – Les crèches du monde entier

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

2022-12-03 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-03 22:30:00 22:30:00

Allouville-Bellefosse

Seine-Maritime

A partir de 15h, faites le tour du village d’Allouville-Bellefosse en calèche du Père Noël et dans l’ambiance des chants de Noël. A 17h, admirer la création d’une sculpture sur glace. Et à 18h, assistez à une représentation de la Maîtrise de Seine-Maritime au sein de l’église Saint-Quentin. Durant toute la soirée, vin chaud et boissons chaudes seront proposés ainsi que des châtaignes au feu de bois et des bonbons seront distribués aux enfants. L’exposition, quant à elle, sera visible jusqu’à 22h30 !

